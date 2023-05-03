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Spor

Chris Singleton kalp krizi geçirdi

Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton, sabah saatlerinde yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 33 yaşındaki oyuncuya anjiyo yapıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
09:45 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Chris Singleton

Chris Singleton

Anadolu Efes’in ABD’li basketbolcusu Chris Singleton’ın yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında yapılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığını açıklandı. Singleton’ın ileri tetkiklerinin sürdüğü, bu süre zarfında müşahede altında tutulacağı ifade edildi.


Lacivert-beyazlılardan Chris Singleton’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton’ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Chris Singleton’a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." denildi.


#Chris Singleton
#Anadolu Efes
#basketbol
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