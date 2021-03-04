​Cimbom’a soğuk duş

Süper Lig’in 28. haftasında son sırada yer alan Ankaragücü’ne konuk olan lider Galatasaray, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım 8 hafta sonra ilk kez puan kaybetti. Ankaragücü ise 6 haftalık üç puan hasretini sonlandırdı.
- 9. dakikada Onyekuru’nun pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes’in şutunda Korcan gol izni vermedi. 22’de Ömer Bayram’ın soldan ortasında Onyekuru’nun kafa vuruşunu kaleci Korcan kornere çeldi. 33’de Atila’nın Korcan’a gönderdiği pasta araya giren Emre Kılınç’ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu yan ağlarda kaldı. 44’de Geraldo’nun ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu Muslera direk dibinde kontrol etti. 45’de Arda Turan’ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.
45+1’de pernaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu ve Muslera’yı ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 51’de Onyekuru’nun ara pasında Falcao, şutunda Friedrich kalec topu kornere gönderdi. 55’de Alper’in uzun pasıyla ceza sahasına giren Lobzhanidze, aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 74’de Linnes’in sağdan ortasında Onyekuru’nun kafa vuruşu kalenin solundan auta gitti. 90+2’de Donk’un pasında Kerem Aktürkoğlu’nun golü Galatasaray’a yetmedi: 2-1.