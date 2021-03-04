Spor Cimboma soğuk duş
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​Cimbom’a soğuk duş

Cimbom’a soğuk duş

Ligde üst üste 8 maçını kazanan lider Galatasaray’ı ligin son sırasındaki Ankaragücü durdu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri İbrahim Akdağ ve Lobzhanidze attı. Sarı-kırmızılı takımın golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 2. yarının başında kırmızı kart gören Mustafa Muhammed takımını 10 kişi bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed

Süper Lig’in 28. haftasında son sırada yer alan Ankaragücü’ne konuk olan lider Galatasaray, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım 8 hafta sonra ilk kez puan kaybetti. Ankaragücü ise 6 haftalık üç puan hasretini sonlandırdı.

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  • 9. dakikada Onyekuru’nun pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes’in şutunda Korcan gol izni vermedi. 22’de Ömer Bayram’ın soldan ortasında Onyekuru’nun kafa vuruşunu kaleci Korcan kornere çeldi. 33’de Atila’nın Korcan’a gönderdiği pasta araya giren Emre Kılınç’ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu yan ağlarda kaldı. 44’de Geraldo’nun ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu Muslera direk dibinde kontrol etti. 45’de Arda Turan’ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

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45+1’de pernaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu ve Muslera’yı ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 51’de Onyekuru’nun ara pasında Falcao, şutunda Friedrich kalec topu kornere gönderdi. 55’de Alper’in uzun pasıyla ceza sahasına giren Lobzhanidze, aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 74’de Linnes’in sağdan ortasında Onyekuru’nun kafa vuruşu kalenin solundan auta gitti. 90+2’de Donk’un pasında Kerem Aktürkoğlu’nun golü Galatasaray’a yetmedi: 2-1.

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