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Cole Palmer kadrodan çıkarıldı

Cole Palmer kadrodan çıkarıldı

22:5618/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cole Palmer
Cole Palmer

İngiliz futbolcu Cole Palmer, kas sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Palmer'ın yerine 21 yaş altı takımından Taylor Harwood-Bellis, Adam Wharton ve Liam Delap milli takıma davet edildi.

İngiliz futbolcu Cole Palmer, kas sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.


İngiliz basınına göre, Palmer'ın yerine 21 yaş altı takımından Taylor Harwood-Bellis, Adam Wharton ve Liam Delap milli takıma davet edildi.


Chelsea ile antrenman sırasında sakatlanan Palmer, Pazar günü Arsenal'e 1-0 yenildikleri maçta forma giyememişti.


22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla 33 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda, 21 Mart Cuma günü Arnavutluk ve 24 Mart Pazartesi günü Letonya'yı konuk edecek.






#İngiltere Milli Takımı
#Sakatlık
#Cole Palmer

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