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Çorum FK yeniden Tahsin Tam'a emanet

Çorum FK yeniden Tahsin Tam'a emanet

15:5022/06/2025, الأحد
AA
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Tahsin Tam son olarak Van Spor'da görev almıştı.
Tahsin Tam son olarak Van Spor'da görev almıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ikinci kez kulüpte görev alacak Tahsin Tam'ın, Çorum FK'nin 2. Lig şampiyonluğunda büyük katkısı olduğu kaydedildi.


Açıklamada, "Kulübümüzün kıymetli destekçilerinden Arca Savunma'nın ortağı Savaş Balçık, teknik direktörümüz Tahsin Tam konusunda son noktayı koydu. 2. Lig şampiyonluğunda birlikte büyük başarılara imza atan Savaş Balçık ile Tahsin hocamız arasındaki güçlü dostluk, 1. Lig hedefimizde de yol gösterici oluyor. '2. Lig şampiyonluğunun ardından şimdi de 1. Lig'de hocamızla kupa kaldırmalıyız. Yolumuza Tahsin hocamızla devam etmeliyiz.' diyen Savaş Balçık'ın bu net duruşunun ardından başkanımız Oğuzhan Yalçın da 'O zaman hedefimiz tam, yolumuz net' diyerek teknik direktörümüz Tahsin Tam ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yeniden birlikteyiz" ifadelerine yer verildi.



Takımı 1. Lig'e çıkarmıştı

Çorum FK, 2022-2023 sezonunda Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti.


Kırmızı-siyahlı takım, bir sonraki sezon 1. Lig'de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alınması sonucu Tam ile yollarını ayırmıştı.









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