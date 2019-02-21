Cristiano Ronaldo'dan Atletico taraftarına kupa hatırlatması

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmada rakip takımın taraftarlarının ıslıklarıyla karşılaştı.
Topu her ayağına aldığında ıslıklanan ve yuhalanan Ronaldo, tepkilerin ardından parmaklarıyla 5 rakamını gösterdi. Portekizli yıldız bu hareketiyle Şampiyonlar Ligi'ni kaç kez kazandığını hatırlatarak Atleticolulara cevap verdi.
Cristiano Ronaldo'nun hareketi İspanyol ve İtalyan medyasında da geniş yer buldu.
Cristiano Ronaldo, kendisini ıslıklayan Atletico Madrid taraftarına kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası aldığını hatırlatıyor. #UCL
🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/YZ2f3U2bIb
Cristiano Ronaldo, kendisini ıslıklayan Atletico Madrid taraftarına kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası aldığını hatırlatıyor. #UCL
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