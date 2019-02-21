UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Cristiano Ronaldo'dan Atletico taraftarına kupa hatırlatması

Atletico Madrid-Juventus maçında ev sahibi ekibin taraftarları Cristiano Ronaldo'yu ıslıkladı. Portekizli yıldız topu her ayağına aldığında kendisini yuhalayan İspanyol taraftarlara kazandığı Şampiyonlar Ligi kupalarını hatırlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo.

Fotoğraf: JUAN MEDINA / Reuters

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmada rakip takımın taraftarlarının ıslıklarıyla karşılaştı.

Topu her ayağına aldığında ıslıklanan ve yuhalanan Ronaldo, tepkilerin ardından parmaklarıyla 5 rakamını gösterdi. Portekizli yıldız bu hareketiyle Şampiyonlar Ligi'ni kaç kez kazandığını hatırlatarak Atleticolulara cevap verdi.

Cristiano Ronaldo'nun hareketi İspanyol ve İtalyan medyasında da geniş yer buldu.

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