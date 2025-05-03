Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Samsun etabı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtımı Bandırma Gemi-Müze ve Millî Mücadele Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi.