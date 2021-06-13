Daçka'da yeni başkan Saruhan

Olağan seçimli genel kurul toplantısı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Oy verme işleminin ardından yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi.
Saruhan yönetimi şu isimlerden oluştu;
Asil üyeler
- Erdoğan Uğurlu, Ümit Başkırt, Hakan Kasapkaraoğlan, Erbil Gültekin, Mert Girtine, Hasan Birol.
Yedek üyeler
- Öktem Kalaycıoğlu Halil Volkan Çatal, Eray Doğan Mutlu, Onur Özden, Berkan Özden oldu.
🗳️DSK Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün kulübümüzde gerçekleştirildi.
Yeni dönem DSK Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu ilk toplantıda başkan olarak seçilen Abrurrahman Saruhan ve Yönetim Kurulu’na görevlerinde başarılar dileriz.
🔗Detaylar için; https://t.co/fpUfHc6hKR pic.twitter.com/G4gOG7EleU
🗳️DSK Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün kulübümüzde gerçekleştirildi.