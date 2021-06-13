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Daçka'da yeni başkan Saruhan

Darüşşafaka Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa Abdurrahman Saruhan seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Daçkada yeni başkan Saruhan
Abdurrahman Saruhan

Olağan seçimli genel kurul toplantısı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Oy verme işleminin ardından yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi.

Saruhan yönetimi şu isimlerden oluştu;

Asil üyeler

  • Erdoğan Uğurlu, Ümit Başkırt, Hakan Kasapkaraoğlan, Erbil Gültekin, Mert Girtine, Hasan Birol.

Yedek üyeler

  • Öktem Kalaycıoğlu Halil Volkan Çatal, Eray Doğan Mutlu, Onur Özden, Berkan Özden oldu.

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