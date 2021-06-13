Daçka'da yeni başkan Saruhan

Olağan seçimli genel kurul toplantısı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Oy verme işleminin ardından yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Abdurrahman Saruhan başkanlığa seçildi.

Saruhan yönetimi şu isimlerden oluştu;

Asil üyeler

Erdoğan Uğurlu, Ümit Başkırt, Hakan Kasapkaraoğlan, Erbil Gültekin, Mert Girtine, Hasan Birol.

Yedek üyeler

Öktem Kalaycıoğlu Halil Volkan Çatal, Eray Doğan Mutlu, Onur Özden, Berkan Özden oldu.