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Damla Köse Avrupa ikincisi oldu

Damla Köse Avrupa ikincisi oldu

16:4512/03/2025, Çarşamba
AA
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Milli atıcı Damla Köse
Milli atıcı Damla Köse

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyona 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.


Damla, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu.



#Atıcılık
#Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası
#Damla Köse

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