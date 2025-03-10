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Atıcılıkta Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu

Atıcılıkta Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu

20:5210/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milli Takımımız zirvede.
Milli Takımımız zirvede.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası "10 M Havalı Tabanca Karışık Takım Kategorisi" finalinde Çekya'yı 16-14 mağlup eden Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.


Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.


Finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalya aldı.

Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç'in verdiği poz.

Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec ikilisinin oldu.


Şevval İlayda, Hırvatistan'daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.


Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı.




#Yusuf Dikeç
#Şevval İlayda Tarhan
#Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

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