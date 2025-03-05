Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 2'nci kez ev sahipliği yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonada 850 milyon kişiye ulaşılırken, bu yıl global etki daha da büyüyecek ve 86 ülkeye ulaşacak.
Türkiye'nin kayak merkezi ve kış sporlarının zirve noktası Erciyes, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Geçen yıl büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonaya 850 milyon kişi ulaşırken, bu yıl organizasyonun global etkisi çok daha genişleyecek. Erciyes, 2025'te 86 ülkeye ulaşacak bu prestijli etkinliğin merkezi olacak.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Erciyes Kayak Merkezi, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de en büyük ve gelişmiş kayak merkezi olarak dikkat çekiyor. 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 26 milyon metrekarelik geniş alanıyla Erciyes, dünya çapında kayak severlerin ilgisini çekiyor. Geçen yılki şampiyonada 2,5 milyon kayak severi ağırlayan Erciyes, bu yıl 3 milyon ziyaretçi hedefliyor.