Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 2'nci kez ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,

"Erciyes, güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip tek Türk tesisi olarak, aynı zamanda dünyanın ilk ICAR üyesi kayak merkezi unvanını taşıyor. Hem kayak severlerin hem de sporcuların güvenliği ve konforu bizim için ön planda"