Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Deniz Öncü sezonun ilk yarışına çıktı

Deniz Öncü sezonun ilk yarışına çıktı

11:582/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.
Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Tayland'daki ilk ayağını 12. sırada tamamladı.

Bu sezon da Red Bull KTM Ajo takımı adına piste çıkan Deniz, Buriram'daki Chang Uluslararası Yarış Pisti'nde 22 turdan oluşan sezonun ilk yarışında mücadele etti. Milli motosikletçi, yarışı 12. sırada bitirdi.


Sezonun ilk yarışını Liqui Moly Dynavolt Intact GP adına yarışan İspanyol sporcu Manuel Gonzalez kazandı. Kürsüde ikinci sırayı Fantic Racing Lino Sonego takımından İspanyol pilot Aron Canet, üçüncü basamağa ise Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımından Avustralyalı pilot Senna Agius aldı.


Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı 14-16 Mart'ta Arjantin'de gerçekleştirilecek.




#Dünya Moto2 Şampiyonası
#Deniz Öncü
#Tayland

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı