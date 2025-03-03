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Oya Kömürcü 8. kez Türkiye şampiyonu oldu

Oya Kömürcü 8. kez Türkiye şampiyonu oldu

14:323/03/2025, Pazartesi
AA
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Oya Kömürcü 8. kez Türkiye şampiyonu oldu
Oya Kömürcü 8. kez Türkiye şampiyonu oldu

Milli wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

21 yaşındaki Milli wushucu Oya Kömürcü, 2014 yılında antrenör ablasının tavsiyesiyle wushu yapmaya başladı.


Wushuya 11 yıldır devam eden Kömürcü, en son 6-16 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 56 kiloda 8. altın madalyasını kazandı.


Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü de bulunan Oya Kömürcü, Türkiye Şampiyonasında emeğinin karşılığını alarak altın madalyayla Ordu'ya döndüğünü anlattı.


Kömürcü, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



#wushu
#Oya Kömürcü
#Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası

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