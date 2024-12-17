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Darüşşafaka'nın eski yıldızı apartman dairesinde ölü bulundu

Darüşşafaka'nın eski yıldızı apartman dairesinde ölü bulundu

15:4517/12/2024, Salı
AA
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Janis Timma basketbol kariyerinde önemli başarılara imza atmıştı.
Janis Timma basketbol kariyerinde önemli başarılara imza atmıştı.

Darüşşafaka'da geçen sezon forma giyen Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, 32 yaşında hayatını kaybetti.

Letonya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Timma'nın yaşamını yitirdiği belirtilerek ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.


Eşinden ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiği iddia edilen Janis Timma'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesinde ölü bulunduğu bildirildi.


Timma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.


Letonyalı basketbolcu, kariyerinde Baskonia ve Olympiakos'un da arasında yer aldığı birçok takımda görev yaptı.




#Letonya Basketbol Federasyonu
#Darüşşafaka
#Janis Timma

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