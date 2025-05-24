Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Defne Başyolcu Aras Kargo'da

Defne Başyolcu Aras Kargo'da

15:3624/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Defne Başyolcu, bir dönem Beşiktaş forması giymişti.
Defne Başyolcu, bir dönem Beşiktaş forması giymişti.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde son olarak Aydın BŞB ve Karşıyaka'da çifte lisansla oynayan pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaşma sağladı

Aras Kargo, Defne Başyolcu'yu renklerine bağladı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençliğin ritmi, Defne'nin adıyla çalıyor. İzmir'e hoş geldin Defne Başyolcu" ifadelerine yer verildi.


Nilüfer Belediyespor'da profesyonel olan 18 yaşındaki voleybolcu Beşiktaş, Eczacıbaşı ve İBB Spor kulüplerinde de görev yaptı.






#Sultanlar Ligi
#Aras Kargo
#Defne Başyolcu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?