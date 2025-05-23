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Filenin Sultanları AeQuilibrium Kupası'na kazanarak başladı

Filenin Sultanları AeQuilibrium Kupası'na kazanarak başladı

20:5323/05/2025, Cuma
AA
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Milliler ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.
Milliler ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde yapılan turnuvaya katılan milli takım, ilk maçında Almanya ile karşılaştı.


Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 25-21, 23-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yendi.


A Milli Takım, kupada yarın İtalya, 25 Mayıs Pazar günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.




#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#AIA AeQuilibrium Kupası
#Almanya Kadın Voleybol Takımı
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