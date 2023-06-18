Deniz Öncü kariyerinin ilk Moto3 zaferini Almanya'da elde etti

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) organize ettiği, İtalya'da yapılan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında 0.051 saniyelik farkla birinciliği kaçırdı ve ikinci oldu.