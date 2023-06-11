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Spor

Deniz Öncü son anda liderliği kaptırdı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) organize ettiği, İtalya'da yapılan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında 0.051 saniyelik farkla birinciliği kaçırdı ve ikinci oldu.

14:22 . 11/06/2023 Pazar
AA
Deniz Öncü bitiş çizgisini ikinci sırada geçti.

Deniz Öncü bitiş çizgisini ikinci sırada geçti.

Uluslararası Mugello Pisti'nde koşulan sezonun altıncı yarışına, Red Bull KTM Ajo takımının sporcusu Deniz, pole pozisyonundan başladı.


Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışta genç sporcu, Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Daniel Holgado'nun sadece 0.051 saniyelik gerisinde birinciliği kaçırdı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.


Yarışta, Daniel Holgado damalı bayrağı 33.27.3150'lik derecesiyle birinci sırada geçerken, üçüncü sıraya da Liqui Moly Husqvarna Intact GP takımından Ayumu Sasaki, Deniz'in gerisinde sadece 0.056 saniyelik farkla yerleşti.


Yarışmada pilotlar genel klasmanında 109 puanla Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Daniel Holgado birinci, 74 puanla Honda pilotu Jaume Masia ikinci, 68 puanla Angeluss MTA takımından Ivan Ortola ise üçüncü sırada yer alırken, 53 puanla Deniz Öncü ise 6. sırada bulunuyor.


Moto3 Dünya Şampiyonası'nda bir sonraki etap 18 Haziran'da Almanya'da koşulacak.



#Dünya Moto3 Şampiyonası
#Deniz Öncü
#İtalya
1 saat önce
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