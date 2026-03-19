Deniz Öncü Moto2’de Brezilya’da yarışacak

13:2719/03/2026, Perşembe
DHA
Deniz Öncü, hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek seanslarda iyi bir tempo yakalayarak yarışta üst sıralara çıkmayı hedefliyor.
Milli sporcu Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarışında Brezilya’daki Goiania kentinde bulunan Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek. ELF Marc VDS Racing Team adına yarışan Öncü, üç haftalık aranın ardından yeniden piste çıkacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarış hafta sonunda Brezilya’da piste çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarışından sonra verilen üç haftalık aranın ardından yeniden mücadele edecek olan Öncü, Goiania’da bulunan Autodromo Ayrton Senna pistinde yarışacak.

2026 sezonunda ELF Marc VDS Racing Team adına mücadele eden Deniz Öncü, hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek seanslarda iyi bir tempo yakalayarak yarışta üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

YARIŞ PROGRAMI

Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Brezilya ayağında hafta sonu programı 20 Mart Cuma günü TSİ 16.00’da yapılacak serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 20.15’te antrenman seansı gerçekleştirilecek. 21 Mart Cumartesi günü TSİ 15.25’te ikinci serbest antrenmana çıkacak olan sporcusu, TSİ 19.40’ta başlayacak birinci sıralama ve TSİ 20.05’te yapılacak ikinci sıralama seanslarında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek. Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15’te start alacak.

