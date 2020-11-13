Denizlispor'da Prosinecki kararı: Yola devam

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sondan ikinci sıraya demir atan Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör Prosinecki ile yola devam edeceklerini söyledi

"Yükselişe geçeceğimize inanıyoruz"

Çetin, milli aradan sonra Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz. Milli arayı iyi değerlendirip yükselişe geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Takıma verilen izin sonrası Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular dün topbaşı yaptı. Denizlispor'da sakatlıkları sona eren Özgür Çek ve Sakıb Aytaç bireysel çalışmalara devam ederken Mustafa Yumlu ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Eksik oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte yeşil-siyahlı ekip tam kadro çalıştı.

Malatyaspor sahasında Denizlispor'a geçit vermedi Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Afriyie Acquah kaydetti.Bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 11'e yükseltirken, Denizlispor ise 5 puanda kaldı. Milli aranın ardından Malatyaspor ilk haftayı BAY geçecek. Denizlispor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.



