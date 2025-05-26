Derbide kazanan yok

Trabzonspor, sakat olan kaleci Uğurcan, savunmacılar Saviç ve Batagov’un yer almadığı maçta, üçüncülük hedefiyle sahaya çıkan Samsunspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekibin kenar organizasyonları ile sonuç aradığı maça geriden hazırlık paslarıyla geçişleri yapıp, önde değişken oynayarak karşılık veren Trabzonspor, Nwakaeme’nin gezgin oyununu Visca, Danylo ve Zubkov ile destekleyerek pozisyon bulmaya çalıştı. Samsunspor’un savunmadan çıkmasını engelleyip birçok pozisyon da yakalayan bordo-mavililer, ilk 25 dakikada hakim olduğu oyunun 27. dakikasında Emre Kılınç’ın attığı gole engel olamadı: 0-1. İkinci yarıda Banza’nın girmesi ile hücum organizasyonlarını arttıran Trabzonspor, savunmacısı Malheiro'nun 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçse de 89'da ağları havalandıran Mouandilmadji skoru ilan etti. Bu sezon iç sahada aldığı puanlarla dikkat çeken bordo-mavililer, evindeki son maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.