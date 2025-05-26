Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

Ali Kemal Yazıcı
04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bordo-mavililer, evindeki son maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, evindeki son maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon sahasında yaptığı son maçta Samsunspor'u ağırlayan Trabzonspor, Emre Kılınç'a Malheiro'nun 2 golüyle karşılık verse de Mouandilmadji son sözü söyledi. Bordo-mavili takım, taraftarına beraberlikle veda etti.

Trabzonspor, sakat olan kaleci Uğurcan, savunmacılar Saviç ve Batagov’un yer almadığı maçta, üçüncülük hedefiyle sahaya çıkan Samsunspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekibin kenar organizasyonları ile sonuç aradığı maça geriden hazırlık paslarıyla geçişleri yapıp, önde değişken oynayarak karşılık veren Trabzonspor, Nwakaeme’nin gezgin oyununu Visca, Danylo ve Zubkov ile destekleyerek pozisyon bulmaya çalıştı. Samsunspor’un savunmadan çıkmasını engelleyip birçok pozisyon da yakalayan bordo-mavililer, ilk 25 dakikada hakim olduğu oyunun 27. dakikasında Emre Kılınç’ın attığı gole engel olamadı: 0-1. İkinci yarıda Banza’nın girmesi ile hücum organizasyonlarını arttıran Trabzonspor, savunmacısı Malheiro'nun 86 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçse de 89'da ağları havalandıran Mouandilmadji skoru ilan etti. Bu sezon iç sahada aldığı puanlarla dikkat çeken bordo-mavililer, evindeki son maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.


#Trabzonspor
#futbol
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'de en küçük ve en büyük evler hangi illerde? İşte metrekare lideri o ilimiz