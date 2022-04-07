Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.
Süper Lig’de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
- 20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi
- 13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
- 16.00 Göztepe - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan
- 20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar
- 13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol
- 16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
- 16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
- 20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Nisan Pazartesi
- 20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam