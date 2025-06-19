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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımız finalde

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımız finalde

13:5919/06/2025, Thursday
AA
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Millilerin Finlandiya maçı sonrası zafer pozu
Millilerin Finlandiya maçı sonrası zafer pozu

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 35-17 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, üstün performansla Finlandiya'yı 35-17 yendi ve adını finale yazdırdı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Takımımızın Finlandiya karşısındaki performansı gerçekten gurur verici. Sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele gücü ve disiplinli oyunla finale yükselmek, hepimizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.


Milli takım, finalde yarın TSİ 17.30'da ev sahibi İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.






#Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı
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