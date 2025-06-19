Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımız finalde

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, üstün performansla Finlandiya'yı 35-17 yendi ve adını finale yazdırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Takımımızın Finlandiya karşısındaki performansı gerçekten gurur verici. Sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele gücü ve disiplinli oyunla finale yükselmek, hepimizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.