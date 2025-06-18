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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

22:1118/06/2025, Wednesday
AA
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda Down Sendromlular Futsal Milli Takımı rakibi İrlanda'yı 7-2, ABD'yi ise 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 7-2, ABD'yi ise 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada sabah seansında İrlanda'yı 7-2 mağlup etti.


Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, akşam seansında da ABD ile oynadığı müsabakayı 6-2 kazandı.


Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki üçüncü maçını da kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli takım, yarı finalde yarın TSİ 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.





#Down Sendromlular Futsal Milli Takımı
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