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Okul sporlarında dereceye giren 452 öğrenciye ödül

Okul sporlarında dereceye giren 452 öğrenciye ödül

12:5918/06/2025, Çarşamba
IHA
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Dereceye giren sporcular toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dereceye giren sporcular toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere yönelik ödül töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törende, farklı branşlarda yarışan 42 takımdan 452 öğrenci, elde ettikleri başarılar dolayısıyla madalya ve kupayla ödüllendirildi.


Sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken törende duygulu anlar yaşandı. Yetkililer, öğrencilerin spora olan ilgisinin ve gösterdiği başarıların gurur verici olduğunu vurguladı.


Törene Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.







#Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
#Samsun
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