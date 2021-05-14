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Dualarım Filistin’le

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Ramazan Bayramı’nı kutladığı mesajında Filistinlileri unutmadı. Kudüs’teki İsrail zulmüne vurgu yapan Özil, “Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla” diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dualarım Filistin’le
Mesut Özil

Fenerbahçe’de forma giyen Mesut Özil, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlarken, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere de destek verdi.

  • Yıldız oyuncu, Twitter hesabından Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra görseliyle birlikte maç öncesi dua ettiği fotoğrafını paylaşarak, “Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin’deki kardeşlerim dualarım sizinle” ifadelerini kullandı.

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