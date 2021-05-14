​Dualarım Filistin’le

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Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs kendini araç içine kapattı

Haramidere durağında metrobüs içindeki yolcuları alıkoyan bir zanlı kendini araç içine kapattı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki A.K. araç içerisinde bıçakla kendisine zarar verdi. Yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmalarının ardından A.K. araçtan indirilerek gözaltına alındı