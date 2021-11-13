Türkiye Puan Durumu: 2022 Dünya Kupası G Grubu sıralama

2022 FIFA Dünya Kupası ElemeleriG grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın Cebelitarık ile mücadelesi 6-0 galibiyet ile sona erdi. Letonya'nın deplasmanda Norveç ile 0-0 berabere kalması ile Ay-Yıldızlılar'ın grubunu ikinci sırada bitirme hedefi gerçekleşti ve Dünya Kupası yolunda Play-Off'a kaldı. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye Puan Durumu...
2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU
Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu detayları şöyle;
TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU