Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli sporcu yarışacak

21-23 Mart tarihlerinde Çin'in Nanjing şehrinde yapılacak olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonasında Milli takımda Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay, Ersu Şaşma ve Mikdat Sevler piste çıkacak. Şampiyona öncesinde sporcuların çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Ahmet Karadağ, “Dünya Salon Atletizm Şampiyonasına katılacak sporcularımıza çok güveniyoruz. Ersu Şaşma direkt finalde yarışacak. Diğer sporcularımız Ertan, Mustafa ve Mikdat'ın ise elemelerde başarılı olarak finale çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Değerli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Milli sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.