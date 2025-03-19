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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli sporcu yarışacak

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 milli sporcu yarışacak

10:4919/03/2025, Çarşamba
DHA
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Dünya Atletizm Şampiyonası Çin'de düzenlenecek.
Dünya Atletizm Şampiyonası Çin'de düzenlenecek.

Çin'de düzenlenecek olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye Atletizm Milli Takımı 4 sporcu ile katılıyor.

21-23 Mart tarihlerinde Çin'in Nanjing şehrinde yapılacak olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonasında Milli takımda Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay, Ersu Şaşma ve Mikdat Sevler piste çıkacak. Şampiyona öncesinde sporcuların çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Ahmet Karadağ, “Dünya Salon Atletizm Şampiyonasına katılacak sporcularımıza çok güveniyoruz. Ersu Şaşma direkt finalde yarışacak. Diğer sporcularımız Ertan, Mustafa ve Mikdat'ın ise elemelerde başarılı olarak finale çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Değerli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Milli sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.


Dünya Salon Atletizm Şampiyonasında piste çıkacak olan sporcularımızın yarışma programları şöyle:


21 Mart 2025:

07:55 - 60M Erkekler (Seçme) | Ertan Özkan - Mustafa Kemal Ay


15:03 - 60M Erkekler (Yarı Final) | Ertan Özkan - Mustafa Kemal Ay


16:24 - 60M Erkekler (Final) | Ertan Özkan - Mustafa Kemal Ay


22 Mart 2025

05:25 - 60M Engelli Erkekler (Seçme) | Mikdat Sevler


14:50 - 60M Engelli Erkekler (Yarı Final) | Mikdat Sevler


16:05 - 60M Engelli Erkekler (Final) | Mikdat Sevler


13:34 - Sırıkla Atlama Erkekler (Final) | Ersu Şaşma

#Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
#Ersu Şaşma
#Mikdat Sevler

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