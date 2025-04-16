Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dursun Özbek: Sahada kalmaya devam ediyoruz

Dursun Özbek: Sahada kalmaya devam ediyoruz

15:0516/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Dursun Özbek divan kurulu üyelerine hitap etti.
Dursun Özbek divan kurulu üyelerine hitap etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla gittiklerini belirterek, "Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen dimdik şekilde hedefimize ilerliyoruz" dedi.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'taki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı divan kurulu toplantısında konuştu.


Riva projesinde yeni gelişmelerin olduğunu aktaran Özbek, "Yeni sözleşmeler yapıldı. Bu sözleşmelerle Galatasaray çok önemli mali getirilere sahip olacak. Galatasaray Adası'nda da havuz bölümlerinin kazıklarının çürümüş olmasından dolayı orada çalışmalar devam ediyor. Adayı şu anda işletmeye açtık. Çalışmalarımız sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın dünyaca tanınan bir spor markası olması ve bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin gelecek yıllara taşınması açısından büyük önem kazanıyor. Bu yüzden arkadaşlarımla bu değerlere özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.


Dursun Özbek, kulübün sportif başarılarına değinerek, "Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Erkek voleybol takımımız da Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de takımımız net bir galibiyetle alarak adını finale yazdıracak. Kadın voleybol takımımız da yarın üçüncülük maçına çıkacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız da hafta sonu kendi evimizde şampiyonluk maçı için son karşılaşmasına çıkacak." diye konuştu.


"Futbol tesislerimiz, bize çok yakıştı"

Dursun Özbek, kulübü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız zaman tüm takımlarımız sürdürülebilir bir şekilde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en üst sıralarındaki yerini kuvvetlendirecek. Tesisleşme, olmazsa olmaz. Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, tesislerimizi tamamlamamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Futbol tesislerimiz, bize çok yakıştı. Salon sporlarında da artık maçları oynamak için yer aramaktan vazgeçmemiz lazım. Kulüp için tesisleşmeyi tamamlamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.


Futbolda lig ve kupa şampiyonluğuna emin adımlarla ilerlediklerini belirten Özbek, şunları kaydetti:


"Camianın çok sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Tüm algı çalışmalarına rağmen camiamızla dimdik bir şekilde hedefe doğru gidiyoruz. Tüm üyelerimizden ve taraftarlarımızdan takımımıza destek vermelerini istiyorum. Oluşturulmak istenen gergin ortamlara rağmen biz sahada kalmaya devam ediyoruz. Galatasaray, şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman eden bir kulüp olmamıştır, olmayacaktır. Galatasaray, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla her sporseverin takdirini kazanmıştır. Bu yüzden Galatasaray'ın başarıları da Türk halkına huzur, mutluluk ve umut verir. Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışında temsil ettiği her an bu umudun yansımasıdır. Galatasaray yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman, 85 milyonun onun arkasında olduğunu gördük. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası da bunun göstergesidir. O günkü sevinci hatırlayalım. Ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hatırlayalım. Sürekli gerginlik peşinde koşan umutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke insanı, sırf bir şampiyonluk kazanmak için yarattığınız bu ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden kaçının. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı yerine getirin. Sahaya dönün. Bizi orada yakalayıp geçmeye çalışın. Ben de biliyorum zor olduğunu. Biz 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı takacağız."





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify 16 Nisan 2025 erişim sorunu hakkında açıklama