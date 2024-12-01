Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.





Mücadelenin ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, TFF ve MHK'ya tepki gösterdi.





Başkan Dursun Özbek şöyle konuştu:

'Hakem kendine söyleneni yaptı'

"Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani."





'Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin'

"MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin. Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik."

'TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız'

"Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok."





'Ne yaparsanız yapın!'

"Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın! Ne yaparsanız yapın! Hodrimeydan! Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum. Her yerde Galatasaray konuşuyorsun. TV'ye çıkıyorsun hedefin Galatasaray, sağda solda kapalı yerlerde hedefin Galatasaray. Galatasaray ne yapmış size!"

'Yoksa başka şeyler konuşacağım'

"Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım."



























