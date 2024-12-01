Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.





RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-kırmızılıların gollerini 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 47. dakikada Sallai kaydetti.





Eflatun-sarılıların gollerini 13. dakikada Emre Akbaba ve 71. dakikada Ampem attı.





Karşılaşmaya Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in performansı damga vurdu. Başarılı file bekçisi, 12 kurtarışla maçı tamamladı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor puanını 23 yaparak 4. sırada kaldı.





Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.





GALATASARAY - EYÜPSPOR ÖNEMLİ DAKİKALAR:

10' Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira, penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.

13' Eyüpspor geriden kurduğu oyunla Galatasaray'ın baskısını kırdı. Topla buluşan Halil Akbunar içeri çevirdiği Emre Akbaba'yı buluşturdu. Akbaba boş kaleye topu ağlara gönderdi: 0-1.

20' Osimhen karşı karşıya pozisyonda direği geçemedi, seken topu Sallai dışarı gönderdi.

40' Sara'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Sanchez, topu arkaya doğru aşırttı. Osimhen'in vole vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

45+5' Ceza sahası içerisinde Berke Özer'in üst üste kurtartışlarının ardından seken topta Barış Alper, dar açıdan yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 1-1

İKİNCİ YARI

47' Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. Osimhen'in kafasından seken topta gelişine vuran Sallai takımını öne geçirdi: 2-1

53' Hızlı kontra atakta Yunus'un pasıyla sağ kanattan hareketlenen Osimhen, yerden içeri doğru pasını aktardı. Gelen topa ceza sahası içinde Barış bekletmeden dokundu fakat kaleci Berke kurtardı.

71' Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Ampem, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-2.





GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU





GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Eyüpspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇTAN NOTLAR:

Arda Turan ilki gerçekleştirdi

Arda Turan, Okan Buruk'un Galatasaray'da göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen bir takımla Galatasaray'dan puan alan ilk teknik direktör oldu.





Metehan Baltacı 3. kez 11'de

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Metehan Baltacı, Eyüpspor müsabakasında 11'de yer aldı. Metahan bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile Bodrum FK karşılaşmalarına da 11'de başlamıştı. 22 yaşındaki futbolcu son olarak AZ Alkmaar maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. Metehan Baltacı geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti.





Lucas Torreira'ya plaket verildi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'ya plaket ve üzerinde 100 numaralı adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'a çiçek verdi

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı ilk kez rakip oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ısınmada Turan'ı tribünlere çağırıp tezahüratlarda bulunurken ayrıca atkı ve çiçek verdi.

Sallai ilk golünü attı

Sarı-kırmızıların sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. 8'inci maçına Eyüpspor karşısında çıkan ve takımının 2'nci golünü atan Macar futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk kez golle tanışmış oldu.

Abdülkerim devam edemedi

Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasının 34'üncü dakikasında sağ köşede taç çizgisinin yakınlarında Halil Akbunar ile ikili mücadeleye giren Abdülkerim Bardakcı, sol ayak bileğinden sakatlandı. Bir süre kendisini deneyen milli oyuncu, 36'ncı dakikada oyunun devam ettiği sırada kendisini yere bıraktı. Tedavisi için sağlık ekipleri tarafından kenara alınan Abdülkerim Bardakcı, yerini 39'uncu dakikada Berkan Kutlu'ya bıraktı. Öte yandan Abdülkerim Bardakcı, stattan sedyeyle çıkarıldı.





Barış Alper, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.Ligde 2 ve 5. haftalar arasında 4 maç üst üste gol atan Barış Alper, sonrasında suskunluk dönemine girdi. Uzun süredir gol hasreti çeken 24 yaşındaki forvet, özlemini Eyüpspor müsabakasıyla dindirdi.

Beş maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Eyüpspor mücadelesine kadar bu sezonki tek puan kaybını 7. haftada Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 maçı da kazandı. Ligdeki İstanbul temsilcilerinden Eyüpspor ile bugün berabere kalan Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Tribünler doldu

Galatasaraylı taraftarlar, Eyüpspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran taraftarlar, ısınmada futbolcuları tek tek tribünlere çağırıp, tezahüratlarda bulunarak destek oldu.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



