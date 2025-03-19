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Düzce'de badminton heyecanı başladı

Düzce'de badminton heyecanı başladı

15:1619/03/2025, Çarşamba
IHA
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Badminton, raket ve bir tür tüylü topla oynanan tenis benzeri bir oyundur.
Badminton, raket ve bir tür tüylü topla oynanan tenis benzeri bir oyundur.

Düzce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıldızlar badminton grup müsabakaları start aldı.

Badminton müsabakaları 18 takımın katılımıyla başladı.


18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Düzce’nin ev sahipliğinde Bahçeşehir Spor Salonu’nda yapılan Okul Sporları Badminton Grup Müsabakalarına erkeklerde 8, kızlarda 10 olmak üzere toplam 18 takım katılıyor.


Müsabakalarda şampiyon olanlar bir üst tura çıkmış olacak.




#Düzce
#Bahçeşehir Spor Salonu
#Badminton

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