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Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın ilk ayağı tamamlandı

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın ilk ayağı tamamlandı

17:5718/03/2025, Salı
AA
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Okçular Vakfı Federasyonu
Okçular Vakfı Federasyonu

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. İki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi.

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. Federasyonun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi.


Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.


Organizasyonda bireysel müsabakalarda birinci olan sporcular şöyle:

Klasik yay erkekler açık: Sadık Savaş

Klasik yay kadınlar açık: Zehra Özbey Torun

Makaralı yay erkekler açık: Kenan Babaoğlu

Makaralı yay kadınlar açık: Öznur Cüre Girdi

Erkekler W1 açık: Şehit Kemikkıran

Kadınlar W1 açık: Nil Mısır




#2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası
#Okçular Vakfı Spor Kulübü
#Türkiye Okçuluk Federasyonu

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