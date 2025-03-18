Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın ilk ayağı tamamlandı

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. İki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi.
2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı. Federasyonun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi.
Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.
Klasik yay erkekler açık: Sadık Savaş
Klasik yay kadınlar açık: Zehra Özbey Torun
Makaralı yay erkekler açık: Kenan Babaoğlu
Makaralı yay kadınlar açık: Öznur Cüre Girdi
Erkekler W1 açık: Şehit Kemikkıran
Kadınlar W1 açık: Nil Mısır