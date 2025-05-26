Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Düzce'de futbol şöleni

Düzce'de futbol şöleni

17:4226/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Okul Sporları Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği'ne Düzce ev sahipliği yapıyor. 15 takım şampiyon olmak için sahaya çıktı.

26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Futbol Yıldızlar müsabakaları Şıralık 1 ve 2 nolu sahada 7 kız, 8 erkek toplam 15 takımın katılımı ile başladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları açılış seremonisi ile başladı. Açılış seremonisine Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru katıldı. İsa Yazıcı, şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.


Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yetenekler, şampiyonluk için sahada kıyasıya mücadele veriyor.



#Düzce
#Okul Sporları
#Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü
#İsa Yazıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz kurlarında hareketli gün: Dolar ne kadar? Avro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar