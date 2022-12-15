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Edirne'ye yeni stat yapılacak

Edirne'de 25 Kasım Stadyumu yerine, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Olimpik Yüzme Havuzu yakınlarına yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Edirneye yeni stat yapılacak mı?
25 Kasım Stadyumu yıkılacak.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, valilikte düzenlediği basın toplantısında, yeni stat yapılmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışma sonucu nitelikli ve güzel bir stat projesinin ortaya çıkacağını söyledi.

Çarşı merkezinde kalan mevcut 25 Kasım Stadyumu'nun şehri tıkadığını belirten Kırbıyık, "Bizim şehir olarak artık 25 Kasım Stadı'na tahammülümüzün kalmadığını değerlendiriyorum. Bunun sadece sportif etkinlik alanı olarak değil, şehircilik ilkeleri açısından da bu stadın, mevcut yerinde şehri tıkadığını görüyoruz. Hem çok çirkin yapılar, şehir estetiğin bozuyor hem trafiğini hem güvenliğini etkiliyor hem Türkiye Futbol Federasyonunun artık profesyonel ligler için belirlediği standartların neredeyse bir çoğunu karşılamıyor" dedi.

Kırbıyık, mevcut stadyumun eski Tatarhaniler Mezarlığı üzerinde yükselmiş bir kültürel varlık alanında olduğunu anımsattı.

25 Kasım Stadyumu'nun yıkılması sonrası bölgenin yeşil alan olarak değerlendirilmesinin planlandığını kaydeden Kırbıyık, "Belki bu stadın yıkımı, yeni stadın yapımı arasında bir döneme ihtiyaç olabilir. Orada da belediyemizin Tuncaspor tesisleri var. Oranın niteliklerinin profesyonel liglerde müsabaka yapılabilir hale getirilerek 1-2 sezon orada idare etmeyi ama bir an evvel 25 Kasım Stadyumu'nu yıkıp yine bir an evvel yeni stadın ihalesinin yapılması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Çarşı merkezinde kalan ve 1950'li yıllarda yapılmış, TFF verilerine göre 3 bin 500 seyirci kapasiteli 25 Kasım Stadyumu yerine, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Olimpik Yüzme Havuzu yakınlarına yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılması planlanıyor.
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