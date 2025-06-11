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Elazığ’da tekvando heyecanı

Elazığ’da tekvando heyecanı

17:1711/06/2025, Çarşamba
IHA
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Seçmeler, heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.
Seçmeler, heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.

Elazığ’da tekvando il seçmeleri yoğun katılımla yapıldı. 100 sporcu, Anadolu Yıldızlar Ligi kadrosunda yer almak için ter döktü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında, tekvando il seçmeleri Elazığ’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen seçmelere, il genelinden 100 sporcu katılım sağladı.


Müsabakalarda minik tekvandocular, centilmence ve kıyasıya mücadele ederek hem yeteneklerini sergiledi hem de Anadolu Yıldızlar Ligi kadrosunda yer almak için ter döktü.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada:"Tekvando branşında gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik ederken, aynı zamanda geleceğin milli sporcularını da yetiştiriyoruz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.




#Elazığ
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Anadolu Yıldızlar Ligi
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