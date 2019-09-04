Elimizden kaçırdık 93-92

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD’ye normal süresi 81-81 biten maçta uzatma sonunda 93-92 mağlup oldu. 12 Dev Adam, tarihinde hiç yenemediği ABD karşısında başa baş bir mücadele sergilerken, karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi. İlk çeyreği 26-21 devreyi de 47-42 önde tamamlayan ABD, son 10 dakikaya da 65-61 önde girdi. Son çeyreğe ABD daha iyi başlayan taraf olsa da, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu’nun üçlükleriyle Ay Yıldızlılar, önce farkı eritti; ardından bitime 6 dakika kala Melih’in turnikesiyle skoru eşitledi: 71-71. Son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. Furkan Korkmaz’ın bitime 4 dakikada kala üçlüğüyle skor 74-74 oldu. ABD önce Mitchell ile üçlüğü ve Middleton’ın sayısıyla farkı 5’e çıkardı (79-74). Wilbekin ve Ersan’ın sayılarıyla 12 Dev Adam skoru yeniden eşitlerken, bitime 12.3 saniye kala Ersan İlyasova’nın basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 81-79. ABD son hücumu Jason Tatum’la kullandı. Bitime 0,1 salise kala Cedi Osman’ın faulüyle ABD 3 serbest atış hakkı kazandı. Tatum, serbest atışlardan 2’sinde isabet sağlarken, normal süre 81-81 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Büyük heyecana sahne olan uzatmada, bitime 50 saniye kala Cedi Osman’ın basketiyle Türkiye, skoru tekrar eşitledi: 91-91. Cedi, basketi öncesi kendine yapılan faulü de sayıya çevirdi ve Ay Yıldızlılar’ı 92-91 öne geçirdi. Son 9 saniyede ABD aleyhine centilmenlik dışı faul çalınırken; Doğuş Balbay 2 atıştan da yararlanamadı. Oyuna başlayan Türkiye’de Cedi Osman da kendisine yapılan faulleri değerlendiremedi. Buğrahan’ın yaptığı faul için serbest atış çizgisine giden Middleton hata yapmadı ve Türkiye maçtan 93-92 mağlup ayrılarak tarihinde ilk kez ABD’yi yenme fırsatını kaçırdı. Gruptaki diğer maçta Çekya, Japonya’ya 89-76 mağlup etti. Türkiye gruptaki son maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.

Tarihi bir galibiyet alacaktık

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, ABD maçında tarih yazmanın eşiğinden döndüklerini söyledi. Galibiyete defalarca yaklaştıklarını ancak kaybettiklerini belirten Ufuk Sarıca, “Çok üzgünüm. Böyle bir günde ABD karşısında hak ettiğimiz o galibiyeti almak istiyorduk. Gelişime açık oyunculardan oluşuyoruz. Tarihi bir galibiyet alacaktık. Hem de şampiyonanın devamın için önemli olacaktı. Hem maçın normal süresinin sonunda hem de uzatmanın sonunda hatalar yaptık” diye konuştu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise yaptığı açıklamada, ABD karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak istediğimiz sonucu alamadığımızı belirterek, “Bu çocuklarımız daha çok genç. Yaşlarına rağmen mükemmel bir maç çıkardılar. Gençlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Yaşattığınız gurur yeter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Türkiye maçına ilişkin, “Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” ifadesini kullandı. Normal süresi 81-81 beraberlikle tamamlanan ancak uzatmalarda 93-92 ABD’nin galibiyetiyle sonuçlanan Dünya Kupası maçına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası’nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar 12 Dev Adam” mesajını paylaştı.