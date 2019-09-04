Elimizden kaçırdık 93-92
TBL

Elimizden kaçırdık 93-92

A Milli Basketbolcularımız, Çin’deki 2019 Dünya Kupası’nda güçlü rakibi ABD’yi elinden kaçırdı. Milliler, 81-81 biten maçın uzatma bölümünde kaçan serbest atışlarla 93-92 yenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cedi Osman (Solda)

Cedi Osman (Solda)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD’ye normal süresi 81-81 biten maçta uzatma sonunda 93-92 mağlup oldu. 12 Dev Adam, tarihinde hiç yenemediği ABD karşısında başa baş bir mücadele sergilerken, karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi. İlk çeyreği 26-21 devreyi de 47-42 önde tamamlayan ABD, son 10 dakikaya da 65-61 önde girdi. Son çeyreğe ABD daha iyi başlayan taraf olsa da, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu’nun üçlükleriyle Ay Yıldızlılar, önce farkı eritti; ardından bitime 6 dakika kala Melih’in turnikesiyle skoru eşitledi: 71-71. Son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. Furkan Korkmaz’ın bitime 4 dakikada kala üçlüğüyle skor 74-74 oldu. ABD önce Mitchell ile üçlüğü ve Middleton’ın sayısıyla farkı 5’e çıkardı (79-74). Wilbekin ve Ersan’ın sayılarıyla 12 Dev Adam skoru yeniden eşitlerken, bitime 12.3 saniye kala Ersan İlyasova’nın basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 81-79. ABD son hücumu Jason Tatum’la kullandı. Bitime 0,1 salise kala Cedi Osman’ın faulüyle ABD 3 serbest atış hakkı kazandı. Tatum, serbest atışlardan 2’sinde isabet sağlarken, normal süre 81-81 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Büyük heyecana sahne olan uzatmada, bitime 50 saniye kala Cedi Osman’ın basketiyle Türkiye, skoru tekrar eşitledi: 91-91. Cedi, basketi öncesi kendine yapılan faulü de sayıya çevirdi ve Ay Yıldızlılar’ı 92-91 öne geçirdi. Son 9 saniyede ABD aleyhine centilmenlik dışı faul çalınırken; Doğuş Balbay 2 atıştan da yararlanamadı. Oyuna başlayan Türkiye’de Cedi Osman da kendisine yapılan faulleri değerlendiremedi. Buğrahan’ın yaptığı faul için serbest atış çizgisine giden Middleton hata yapmadı ve Türkiye maçtan 93-92 mağlup ayrılarak tarihinde ilk kez ABD’yi yenme fırsatını kaçırdı. Gruptaki diğer maçta Çekya, Japonya’ya 89-76 mağlup etti. Türkiye gruptaki son maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.

Tarihi bir galibiyet alacaktık

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, ABD maçında tarih yazmanın eşiğinden döndüklerini söyledi. Galibiyete defalarca yaklaştıklarını ancak kaybettiklerini belirten Ufuk Sarıca, “Çok üzgünüm. Böyle bir günde ABD karşısında hak ettiğimiz o galibiyeti almak istiyorduk. Gelişime açık oyunculardan oluşuyoruz. Tarihi bir galibiyet alacaktık. Hem de şampiyonanın devamın için önemli olacaktı. Hem maçın normal süresinin sonunda hem de uzatmanın sonunda hatalar yaptık” diye konuştu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise yaptığı açıklamada, ABD karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak istediğimiz sonucu alamadığımızı belirterek, “Bu çocuklarımız daha çok genç. Yaşlarına rağmen mükemmel bir maç çıkardılar. Gençlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

  • Yaşattığınız gurur yeter
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Türkiye maçına ilişkin, “Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” ifadesini kullandı. Normal süresi 81-81 beraberlikle tamamlanan ancak uzatmalarda 93-92 ABD’nin galibiyetiyle sonuçlanan Dünya Kupası maçına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası’nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar 12 Dev Adam” mesajını paylaştı.

Yıldızlar imzalıyor
Yıldızlar imzalıyor

Galatasaray Kulübü, 1. transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 14 futbolcu için bugün imza töreni düzenleyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler için bugün saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi. Saha içinde yapılacak imza töreninin, sarı-kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. Kombine kart sahipleri ile GS Store’dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedildi. İmza töreninin biletlerinin “passo.com.tr” üzerinden 23 liraya satışa sunulduğu ve passolig kartı bulunmayan taraftarların Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi. Açıklamada, imza töreninde meşale yakmanın yasak olduğu belirtilirken, stada giriş esnasında taraftarların üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde, el konulacağı vurgulandı.14 TRANSFERE 9.1 MİLYON EUROGeçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosunda büyük değişiklikler yapan Galatasaray, yaz transfer döneminde ise kadrosunun büyük kısmını yeniledi. Kadrosundan 8 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 14 oyuncu transfer ederek kadrosunda büyük değişikliğe imza attı. Galatasaray, bu 14 ismin transferine ise sadece 9,1 milyon Euro harcadı. Galatasaray, Radamel Falcao, Ryan Babel, Steven Nzonzi, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk transferlerini bedelsiz tamamladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılılar Luyindama’yı satın alma opsiyonlu kiralarken, Kongolu futbolcunun bonservisini yaz transfer döneminde 5 milyon Euro karşılığında aldı. Luyindama dışında ise Ozornwafor’a 300 bin Euro bonservis ücreti ödendi. Cim-Bom bu isimler dışında Seri’ye 1,5 milyon Euro, Lemina’ya 1 milyon Euro, Andone’ye 700 bin Euro, Emre Mor’a 600 bin Euro kiralama bedeli ödedi. UEFA Finansal Fair Play sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşmemesi gereken Cim-BomGalatasaray artı 225 bin Euro ile kapattı. 9,1 milyon Euro’luk transfer yapan sarı-kırmızılı kulüp, 9,3 milyon Euro’luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. *** Transferlerin piyasa değeri 101 milyonGalatasaray transferini gerçekleştirdiği yeni futbolcuların piyasa değeri ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinin toplam piyasa değeri 100,9 milyon Euro. En yüksek değere sahip olan transfer ise Fulham’dan kiralanan Michael Seri. Fildişi Sahilli futbolcu, 25 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip. Seri’nin hemen arkasında ise 23 milyon Euro’ luk değerle Steven Nzonzi geliyor. Üçüncü en yüksek değere sahip futbolcu ise 15 milyon Euro’yla Southampton’dan kiralanan Mario Lemina. Cim-Bom’un transfer etmek için iki ay uğraştığı Radamel Falcao’ya ise 10 milyon Euro piyasa değeri biçildi. Sarı-kırmızılılar, son transferlerle birlikte piyasa değeri olarak Süper Lig’in zirvesine oturdu. 136,5 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Galatasaray’ı, 84,3 milyon Euroluk kadro değeriyle Beşiktaş takip ediyor. Üçüncü takım 83.3 milyon Euro’yla Fenerbahçe olurken, Trabzonspor da 71.4 milyon Euro’yla dördüncü sırada yer aldı.Yeni transferler idmandaGalatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana yeni transferler Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina katılırken, milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi çalışmada yer almadı.Video: Galatasaray Falcao transferini bu video ile duyurdu


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