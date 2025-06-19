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Elizabeth Williams Galatasaray'da

Elizabeth Williams Galatasaray'da

15:1519/06/2025, Perşembe
AA
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1.90 boyundaki Elizabeth Williams, pivot pozisyonunda oynuyor.
1.90 boyundaki Elizabeth Williams, pivot pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elizabeth Williams'ı transfer etti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.


Williams, kariyerinde daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ formaları giymişti.






#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
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