Elizabeth Williams Galatasaray'da

1.90 boyundaki Elizabeth Williams, pivot pozisyonunda oynuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elizabeth Williams'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Williams, kariyerinde daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ formaları giymişti.
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