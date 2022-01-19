Emre Belözoğlu Başakşehir'in başında Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
19'uncu dakikada Fredrik Gulbrandsen'in rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.30'uncu dakikada Kayserispor'da Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
GOL!
- 73'üncü dakikada Onur Bulut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top rakip takımın savunmasından sekerek, Uğur Demirok'un önüne düştü. Demirok'un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-0)
79'uncu dakikada topla buluşan Mane'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direğe çarparak, auta gitti.
90 3'üncü dakikada Deniz Türç'ün kaleye çektiği şut yan direğe çarptı. Topu ardından Kayserispor savunması uzaklaştırdı.
Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.
👀 M. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde #SporTotoSüperLig'de ilk mağlubiyetini Y. Kayserispor'dan aldı. #KAYvBFK pic.twitter.com/CEYdv939Iy
👀 M. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde #SporTotoSüperLig'de ilk mağlubiyetini Y. Kayserispor'dan aldı. #KAYvBFK pic.twitter.com/CEYdv939Iy— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 19, 2022