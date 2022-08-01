Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu

Celtic tribünlerinde Filistin bayrağı dalgalanıyor

İskoçya Premier Ligi'nde Celtic, ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Aberdeen'i 2-0 mağlup etti. Maç sırasında bir Celtic taraftarının açtığı Filistin bayrağı ise dikkatlerden kaçmadı.