Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig temsilcilerinden Başakşehir, Emre Çolak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Göztepe ise hemen bu ayrılıktan sonra Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1 1 yıllık sözleşme imzaladık. Emre Çolak’a Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.