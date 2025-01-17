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Enes Ünal operasyon geçirdi

Enes Ünal operasyon geçirdi

15:5317/01/2025, Cuma
AA
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Enes Ünal idmanda ağır bir sakatlık yaşamıştı.
Enes Ünal idmanda ağır bir sakatlık yaşamıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat edildi.

Milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağ operasyonu geçirdi


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:


"A Milli Takım futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."




#Enes Ünal
#Premier Lig
#Bournemouth

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