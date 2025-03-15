Erciyes'te Dünya Şampiyonası heyecanı

Dünyanın önde gelen snowcross yarışçıları Türkiye’ye geldi, organizasyon sıralama yarışları ile başladı. Kayseri’nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte sıralama turları ile başladı. Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenleniyor. Erciyes, 41 farklı kayak pisti ile geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen bu organizasyonun ev sahipliğini yapmıştı. Organizasyon; televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 850 milyon kişiye ulaşarak büyük ilgi gördü. Bu yıl ise organizasyonun TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması hedefleniyor.