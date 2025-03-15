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Erciyes'te Dünya Şampiyonası heyecanı

Erciyes'te Dünya Şampiyonası heyecanı

16:0015/03/2025, Saturday
DHA
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Yarışlar büyük heycana sahne oluyor.
Yarışlar büyük heycana sahne oluyor.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX TÜRKİYE) sıralama turları ile başladı. Organizasyon dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından canlı izlenecek.

Dünyanın önde gelen snowcross yarışçıları Türkiye’ye geldi, organizasyon sıralama yarışları ile başladı. Kayseri’nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor.


Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte sıralama turları ile başladı. Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenleniyor. Erciyes, 41 farklı kayak pisti ile geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen bu organizasyonun ev sahipliğini yapmıştı. Organizasyon; televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 850 milyon kişiye ulaşarak büyük ilgi gördü. Bu yıl ise organizasyonun TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması hedefleniyor.

Yarışlar büyük heyecana sahne oluyor.

8 ülkeden 29 sporcu start aldı

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda Türkiye’nin yanı sıra İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç, Slovakya’dan 20’si erkek, 9’u kadın olmak üzere toplamda 29 kar motosikleti sporcusu start aldı.


Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak yarışlar, dünyanın en iyi snowcross sporcularının kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu unvanını kazanan Galip Alp Baysan, Erciyes’teki yarışta yer aldı.


Snowcross yarışları dünya çapında yayınlanacak

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın (SNX Türkiye) bu yıl TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması amaçlanıyor. Organizasyon ülkemizde ise TRT Spor, D-Smart Spor ve Sportstv’den canlı yayınlanacak.



#Kayseri
#Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası
#SNX TÜRKİYE

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