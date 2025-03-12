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Kış turizminin öncüsü Erciyes

Kış turizminin öncüsü Erciyes

13:2012/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Erciyes, Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak.
Erciyes, Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Erciyes, Türkiye'yi kış sporlarında uluslararası alanda temsil etmeye devam ediyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, organizasyonun şehre önemli bir turizm ve ekonomik katkı sağladığını belirterek, spor turizminin gelişmesiyle birlikte yeni yatırımların da teşvik edileceğini dile getirdi.

Erciyes, Türkiye'yi ilk kez snowboard, snowkite ve kar voleybolu gibi kış sporlarında dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştırarak kış turizminin öncüsü haline geldi ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.


Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli yarışlardan biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası; Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. iş birliğinde, 15-16 Mart tarihlerinde ülkemizde ikinci kez düzenlenecek.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek

"Turizm ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, organizasyonun şehre sağlayacağı turizm ve ekonomik katkılara dikkat çekerek, “Geçen yıl düzenlenen yarışmanın ardından etkileşimin ne seviyeye geldiğini ve ilimize nasıl bir katkı sağladığını gururla gözlemledik. Bu nedenle yarışın hem Kayseri’nin tanıtımına hem de turizm ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığının farkındayız” dedi.


Vali Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi’nin Türkiye’nin en donanımlı, en planlı ve en güzel dağı olarak nitelendirildiğini belirterek, “Bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Yarışması, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla dünya genelinde 80 ülkede yayınlanacak ve geçen yılki gibi uluslararası basında geniş yer bulacak. Geçen yılki yarışmanın ardından elde edilen etkilerin Kayseri’ye nasıl yansıdığını ve sağladığı katkıları gururla izledik. Bu organizasyonun, sadece Kayseri’nin tanıtımına değil, aynı zamanda turizm ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Spor turizmiyle birlikte yeni yatırımların da artmasını bekliyoruz” diye ekledi.



#Kayseri
#Erciyes
#Gökmen Çiçek

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