|
Spor

Erdal Güneş'ten hakem açıklaması: İçim acıyor

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK teknik direktörü Erdal Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

00:52 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erdal Güneş

Erdal Güneş

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK teknik direktörü Erdal Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdal Güneş'in açıklamaları:

Kırmızı karta bir şey demiyorum. Maxim gibi tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyordu. O da hatasının farkında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize çok önemli katkılarda bulundu.


Soyunma odasında ne kadar üzgün olduğunu gördük. Hepimizden tek tek özür diledi. Hatayı kendisi de kabul etmiyor ama maalesef futbolda bunlar var. Değerli bir oyuncu.


Hakem hakkında çok konuşmak istemiyorum, tarzım değil ama içim acıyor. Bizden daha çok faul yapan bir takımın sıfır sarı kartla maçı bitirmesi benim çok ilgincime gitti. Ferdi, Gradel'in ayağına bastı. İlk yarı sonunda kesilen bir atağımız var.



#Erdal Güneş
#Gaziantep FK
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe Gaziantep maçı kaç kaç?