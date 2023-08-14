Erdal Güneş'ten hakem açıklaması: İçim acıyor

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK teknik direktörü Erdal Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdal Güneş'in açıklamaları:





Kırmızı karta bir şey demiyorum. Maxim gibi tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyordu. O da hatasının farkında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize çok önemli katkılarda bulundu.





Soyunma odasında ne kadar üzgün olduğunu gördük. Hepimizden tek tek özür diledi. Hatayı kendisi de kabul etmiyor ama maalesef futbolda bunlar var. Değerli bir oyuncu.





Hakem hakkında çok konuşmak istemiyorum, tarzım değil ama içim acıyor. Bizden daha çok faul yapan bir takımın sıfır sarı kartla maçı bitirmesi benim çok ilgincime gitti. Ferdi, Gradel'in ayağına bastı. İlk yarı sonunda kesilen bir atağımız var.







