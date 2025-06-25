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Erva Eren Türkiye üçüncüsü oldu

Erva Eren Türkiye üçüncüsü oldu

16:3425/06/2025, Çarşamba
IHA
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Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda 36 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Erva Eren, hem madalya sevinci yaşadı hem de Yıldızlar Avrupa Kupası’nda milli formayı giyme hakkı kazandı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Erva Eren, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü olarak başarıya imza attı.


Kütahya’da düzenlenen ve bin 101 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 36 kilo kategorisinde tatamiye çıkan genç judocu, zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı.


Sadece madalya kazanmakla kalmayan Erva Eren, aynı zamanda Yıldızlar Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı da elde etti. Erva Eren’in uluslararası arenada da başarıyla ülkemizi temsil etmesi bekleniyor.




#Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası
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