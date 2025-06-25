Erva Eren Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya’da düzenlenen ve bin 101 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 36 kilo kategorisinde tatamiye çıkan genç judocu, zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı.

Sadece madalya kazanmakla kalmayan Erva Eren, aynı zamanda Yıldızlar Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı da elde etti. Erva Eren’in uluslararası arenada da başarıyla ülkemizi temsil etmesi bekleniyor.