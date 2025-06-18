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Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismi belli oldu

Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismi belli oldu

16:1218/06/2025, Çarşamba
IHA
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Eskişehir Stadyumu
Eskişehir Stadyumu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Stadyumu isminin Eskişehirspor ve A Milli Takımın efsane futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırıldığını açıkladı.

Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismi açıklandı.


AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerimiz, Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismiyle ilgili süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle neticelendirilmiş bulunmaktadır. Stadyumumuzun yeni ismi, Eskişehir’in yetiştirdiği kıymetli aydınlardan biri olan, Eskişehirspor ve Milli Takımımızın efsane futbolcusu, akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kentimize adamış değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırılmıştır. Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper’i sevgi ve saygıyla anıyoruz" diye belirtti.






#Eskişehirspor
#Fethi Heper
#Eskişehir Stadyumu
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