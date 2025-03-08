Euroleague'de 2'de 2 yaptık

THY Euroleague’de 28. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, İtalya deplasmanında Olimpia Milano’yu 100-76’lık skorla mağlup ederek, 19. galibiyetini aldı. A. Efes de evinde mücadele ettiği İtalyan takımı Virtus Bologna’yı 89-68’lik skorla yenerek, ligde 14. kez kazandı.