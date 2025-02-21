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Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

12:1621/02/2025, Cuma
IHA
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Danimarkalı hakem Jakob Kehlet
Danimarkalı hakem Jakob Kehlet

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet oldu.

Beşiktaş, bugün Eyüpspor’a konuk olacak. Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.


Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet’e, AVAR’da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Jakob Kehlet

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