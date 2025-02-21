Danimarkalı hakem Jakob Kehlet
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet oldu.
Beşiktaş, bugün Eyüpspor’a konuk olacak. Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet’e, AVAR’da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.
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