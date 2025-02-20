Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem Slavko Vincic oldu. Slovenyalı hakem ve uluslararası düzeyde tanınmış bir isim olarak biliniyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final yöneten 45 yaşındaki hakem birçok önemli müsabakada görev aldı. Peki, Slavko Vincic kimdir? İşte sorunun yanıtı.
TFF’den yapılan açıklamada Süper Lig’de 25. haftada oynanacak dev derbiyi Slavko Vincic yönetecek. İşte Slavko Vincic hakkında tüm bilgiler;
SLAVKO VİNCİC KİMDİR?
Slavko Vinčić, Slovenyalı bir futbol hakemidir ve uluslararası düzeyde tanınmış bir isimdir. Avrupa futbolunun en prestijli maçlarını yönetmiş, hem başarıları hem de zaman zaman tartışmalı olaylarla gündeme gelmiş bir hakemdir.
Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi: 25 Kasım 1979
Doğum Yeri: Maribor, Slovenya (O dönemde Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ne bağlıydı)
Yaş: 45 (20 Şubat 2025 itibarıyla)
Uyruk: Sloven
Meslek: Futbol hakemi
Vinčić, Slovenya’nın Maribor şehrinde doğmuş ve kariyerine bu bölgedeki yerel liglerde hakemlik yaparak başlamıştır. Eğitimini telekomünikasyon mühendisliği alanında tamamlamış ve bu alanda bir süre çalışmıştır. Ayrıca "Slavko Vinčić s.p." adlı bir şirkette yönetici konumundadır. Özel hayatında evli ve iki çocuk babasıdır.
Hakemlik Kariyeri
Slavko Vinčić, hakemlik kariyerine Slovenya yerel liglerinde adım atmış ve başarılı performansıyla dikkat çekerek hızla yükselmiştir. 2007 yılında Slovenya’nın en üst ligi olan Slovenska Nogometna Liga’da ilk maçını yönetmiş, 2008-09 sezonundan itibaren ise bu ligin düzenli hakem kadrosuna girmiştir. 2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapmaya başlamıştır.
Önemli Maçlar
Vinčić, kariyeri boyunca birçok üst düzey maçta düdük çalmıştır. İşte dikkat çeken bazı görevleri:
2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2012): Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak görev aldı. Bu turnuva, uluslararası kariyerindeki ilk büyük deneyimlerinden biriydi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020): İspanya-İsveç ve İsviçre-Türkiye grup maçlarının yanı sıra İtalya-Belçika çeyrek final maçını yönetti.
2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali: Porto ile Chelsea arasındaki maçı yönetti.
2020-21 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali: Arsenal ile Villarreal arasındaki karşılaşmada görev aldı.
2022 UEFA Avrupa Ligi Finali: Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki finali yönetti.
2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Wembley Stadyumu’nda Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan bu prestijli maçı yöneterek kariyerinin zirve noktalarından birine ulaştı.
Ayrıca, Slovenya Kupası finallerinde (2015, 2017 ve 2022) görev almış ve uluslararası kariyerinde toplamda 12 Şampiyonlar Ligi, 19 Avrupa Ligi maçı yönetmiştir (Temmuz 2021 itibarıyla). 2024-25 sezonunda da Şampiyonlar Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve Slovenya Ligi gibi çeşitli organizasyonlarda aktif olarak düdük çalmaktadır.
Yönetim Tarzı ve İstatistikler
Vinčić, sahada disiplinli ve otoriter bir yönetim tarzıyla tanınır. Oyuncularla etkili iletişim kurar ve maçın kontrolünü elinde tutmayı başarır. Fiziksel olarak fit bir hakem olan Vinčić, yüksek tempolu maçlarda dahi performansını korur. Kariyeri boyunca (2025 itibarıyla):
Yönettiği Resmi Maç Sayısı: 464
Gösterdiği Sarı Kart: 1933 (maç başına ortalama 4.2)
Gösterdiği Kırmızı Kart: 45
Verdiği Penaltı Kararı: 102