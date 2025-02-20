Vinčić, Slovenya’nın Maribor şehrinde doğmuş ve kariyerine bu bölgedeki yerel liglerde hakemlik yaparak başlamıştır. Eğitimini telekomünikasyon mühendisliği alanında tamamlamış ve bu alanda bir süre çalışmıştır. Ayrıca "Slavko Vinčić s.p." adlı bir şirkette yönetici konumundadır. Özel hayatında evli ve iki çocuk babasıdır.



