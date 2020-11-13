F1 antrenman turları ve Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
F1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor. Pilotlar antrenman turları için bugün Intercity İstanbul Park’ta olacak. Peki F1 Türkiye Grand Prix'si antrenman turları, F1 yarışları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Haber MerkeziYeni Şafak
Formula 1’de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinin 5’ini “pole” pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005’te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008’de, Sebastian Vettel 2011’de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı. Sıralama turlarının 2009’daki galibi Sebastian Vettel ile 2010’da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.
Geleneği Button bozdu
İstanbul Park Pisti’nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı. Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix’sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel’i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul’da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı. 2010’da sıralama turlarının galibi Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.
F1 antrenman turları ne zaman başlayacak?
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor. Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.00’de düzenlenecek. Saat 15.00’te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.
F1 yarışları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00’te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarışlar S Spor'ta yayınlanacak.
Yorum