İstanbul'da düzenlenecek Formula 1'in biletleri satışa çıktı

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan Formula 1 yarışlarına 9 yıl sonra tekrar ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti, virajlarıyla hafızalarda yer tutuyor.

Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.

Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.

Formula 1 tarihinin en ucuz bileti Formula 1’in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. Gerçekleşecek olan yarışın tanıtım toplantısı İstanbul’da bugün İstanbul Park’ta gerçekleşti. İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula’nın yeniden Türkiye’ye gelmesi için uzun süredir görüştüklerini ve sonunda İstanbul’un takvime eklendiğini ifade etti.F1 tarihinin en ucuz biletiÇok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. "Kar beklentisi olmadan bu işe girdik"Formula 1’in yeniden Türkiye’ye döneceğinin açıklanmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Vural Ak, “Formula’nın global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz bu yarışı geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan, tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1 yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak sayılabilecek günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. “100 bin kişi ağırlayacağız”200 bin kapasiteli İstanbul Park’ın pandemi önlemleri kapsamında 100 bin kişiye ev sahipliği yapacağını söyleyen Ak, “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl salgın kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız. Bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring olacak. Bu yarışı da Formula haftasına ekledik. F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” açıklamasını yaptı.“Takvimde kalıcı olmak istiyoruz”Formula’nın Türkiye’ye dönmesi için çok çalıştıklarını ifade eden Vural Ak, “Bu esnada FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1’in satılması ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet ettik. Cumhurbaşkanımızın Chase Carey’i kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda proje Cumhurbaşkanlığı himayesine girdi ve yarışın ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi bize verildi. Bu görüşme Formula 1’in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi oldu. Görevin bize verilmesinin ardından üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek anlaşmayı tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Yarışı başarılı bir şekilde organize ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını da aralamış olacağız. Ayrıca Formula 1’in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen ilgi ve heyecan Formula 1 yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi” diyerek sözlerini sürdürdü. Ak, bu yarışın 200 ülkede 2 milyar kişi tarafından izleneceğini ve ülkenin tanıtımına çok büyük katkısı olacağını belirterek, “Bunun yanında Türkiye’ye gelecek olan yaklaşık 20 bin görevliyle beraber, 50 milyon Dolarlık bir döviz girdisi bekliyoruz” dedi.Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandıTürkiye için 500 milyon dolarlık dev tanıtım: 2 milyar kişi izleyecek!

F1 pilotlarının 8. viraj değerlendirmesi

İstanbul Park'ta son olarak 6-8 Mayıs 2011'de düzenlenen Formula 1 öncesi, yarışacak F1 pilotları yaptıkları açıklamalarda, pistin heyecan verici ve 8. virajın da zor olduğunu belirtmişti.

Alman pilot Sebastian Vettel, 2011'deki yarış öncesi yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, ''Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun'' ifadelerini kullanmıştı.

Avustralyalı pilot Mark Webber ise o dönem İstanbul Park'ı anlatırken virajlara ilişkin, "Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor'' yorumunda bulunmuştu.

İngiliz pilot Lewis Hamilton son Türkiye yarışı öncesi açıklamasında, İstanbul Park'ın virajları için "Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Pilotlar yarış boyunca özellikle hızlı ve tümsekli olan sekizinci virajda lastiklerini kollamak için çok çalışacaklar. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri'' şeklinde görüş belirtmişti.

Efsanevi pilot Michael Schumacher ise 2011'de yaptığı değerlendirmede, İstanbul Park Pisti'nin pilotlara iyi bir rekabet sağladığını belirterek, ''İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş'' ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları belli oldu mu? Türkiye’nin Formula 1 hasreti sona erdi. İstanbul’da ilk defa 2005’te, son olarak da 2011’de düzenlenen yarışlar, 9 yıl sonra Türkiye’ye geri döndü.Formula 1 İstanbul takvimiF1’den yapılan resmi açıklamaya göre, yarışların Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ayrıca Türkiye Grand Prix’sini, Formula 1’in 2020 takvimine de ekledi.Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandıİstanbul Park PistiFormula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.#TürkiyeGrandPrixi | Nefes kesen 8. viraj pic.twitter.com/cFZt8hTIGJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020 Seyircili mi seyircisiz mi olacak?Tarihte 8. kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul pistindeki yarışın seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'deki yarışın seyircili olabileceği konuşuluyor.Geri döndük. #TurkeyGP @f1 pic.twitter.com/0yY34eSPPt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020 Bilet fiyatları merak ediliyor İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışının seyircili olması durumunda belirlenecek bilet fiyatları şimdiden merak konusu oldu.2005 yılında İstanbul'daki ilk yarışın biletleri şu fiyatlarla satışa çıkarılmıştı;Super Gold: 493,00 YTLSuper Gold Jr.: 246,50 YTLGold 1: 450,50 YTLGold 1 Jr.: 225,25 YTLGold 2: 391,00 YTLGold 2 Jr.: 195,50 YTLSilver 1: 306,00 YTLSilver 1 Jr.: 153,00 YTLSilver 2: 255,00 YTLSilver 2 Jr.: 127,50 YTLSilver 3: 212,50 YTLSilver 3 Jr.: 106,25 YTLBronze: 144,50 YTLBronze Jr.: 72,25 YTLAçık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:63.75 YTL)Açık Alan Jr.: 38,25 YTLVideo: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

Biletler satışta

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 14 kategoride satışa sunuldu. Biletler, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabiliyor.

Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 lira ile 1900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

#TürkiyeGrandPrixi | Nefes kesen 8. viraj pic.twitter.com/cFZt8hTIGJ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020

Yarış, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek. İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.